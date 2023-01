Záchranári pomáhali v sobotu v Bratislave mužovi s poranením hrudníka

Bratislava 15. januára (TASR) - Záchranári transportovali v sobotu (14. 1.) skoro ráno muža s poranením hrudníka z bratislavského Starého Mesta do jednej z nemocníc. Prípad vyšetruje polícia. TASR to potvrdil Andrej Hirjak z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Upozornil na to portál topky.sk.



"Boli sme privolaní k mužovi, ktorý bol údajne napadnutý. Záchranári na mieste zásahu ošetrili muža s poranením hrudníka a potom ho transportovali do nemocnice," priblížil Hirjak. Osoba mala byť mimo ohrozenia života. Muž mal byť napadnutý ostrým predmetom.



"Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I začal trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví," priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Viac informácií polícia poskytne, keď to dovolí procesná situácia. Podľa portálu sa mal incident odohrať v jednom zo známych podnikov v centre hlavného mesta SR.