Záchranári pomohli mladému turistovi z Česka po epileptickom záchvate

Terchová 30. júla (TASR) - Horskí záchranári z Malej Fatry pomohli v utorok (29. 7.) popoludní 15-ročnému českému turistovi, ktorý mal počas túry z Podžiaru k Novým dieram epileptický záchvat. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Doplnila, že chlapec náhle začal pociťovať nevoľnosť spojenú so silnými svalovými kŕčmi a dezorientáciou. Vďaka poskytnutiu GPS súradníc z mapy bola výrazne uľahčená lokalizácia pacienta. Na pomoc mu pozemne vyrazili dvaja profesionálni horskí záchranári a jeden zmluvný dobrovoľný záchranár HZS z Oblastného strediska Malá Fatra.



„Po príchode na miesto mladého turistu vyšetrili, ošetrili, podali mu medikamentóznu liečbu a na nosidlách transportovali ku Kolibe Podžiar. Následne bol terénnym vozidlom HZS prevezený do Štefanovej, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.