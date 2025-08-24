< sekcia Regióny
Záchranári pomohli v Malej Fatre turistovi po epileptickom záchvate
Muž sa nachádzal na žltom turistickom chodníku a po prekonaní epileptického záchvatu zostal v bezvedomí, no so zachovaním základných životných funkcií.
Autor TASR
Terchová 24. augusta (TASR) - Horskí záchranári z Malej Fatry pomohli v nedeľu popoludní 29-ročnému poľskému turistovi, ktorý počas túry v oblasti horského sedla Vrchpodžiar prekonal silný epileptický záchvat. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Muž sa nachádzal na žltom turistickom chodníku a po prekonaní epileptického záchvatu zostal v bezvedomí, no so zachovaním základných životných funkcií. „Na pomoc mu pozemne vyrazili dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra. Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a podali mu medikamentóznu liečbu, po ktorej sa stav turistu zlepšil,“ priblížila zásah HZS.
Doplnila, že horskí záchranári následne transportovali Poliaka terénnym vozidlom do Štefanovej, kde ho odovzdali do starostlivosti privolanej posádky rýchlej zdravotnej pomoci.
