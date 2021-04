Záchranári ratovali zranenú cyklistku a muža, ktorého prešiel traktor

Klokočov/Turzovka 11. apríla (TASR) – Leteckí záchranári z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) zo Žiliny zasahovali v sobotu (10. 4.) popoludní dvakrát v okrese Čadca. Zachraňovali cyklistku a muža, ktorého prešiel traktor.



Ako informovala hovorkyňa VZZS Zuzana Hopjaková, do obce Klokočov v Čadčianskom okrese leteli záchranári na pomoc 66-ročnej žene, ktorá bola po páde z bicykla v bezvedomí. „Záchranári jej na mieste poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a preniesli ju k vrtuľníku. Lekár leteckých záchranárov jej doplnil liečbu a po preložení na palubu ženu s otrasom mozgu, tržnými ranami na hlave a na dolnej končatine v stabilizovanom stave vrtuľníkom previezli do Kysuckej nemocnice v Čadci,“ informovala Hopjaková.



Ako dodala, počas návratu na základňu dostali záchranári na palubu ďalšie hlásenie o pomoc z Turzovky. Pomoc záchranárov potreboval 63-ročný muž, ktorého pri práci na poli nešťastne prešiel traktor. Zasiahol mu najmä hrudník a chrbticu.



Na mieste ho ošetril lekár, ktorého vysadili z vrtuľníka. Pomocou palubného navijaka pacienta premiestnili na palubu vrtuľníka a s pomliaždeným hrudníkom a podozrením na zlomeninu chrbtice muža transportovali do Fakultnej nemocnice v Žiline.