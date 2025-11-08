< sekcia Regióny
Záchranári: Séria spomienok na obete hôr vyvrcholí v Nízkych Tatrách
Autor TASR
Demänovská Dolina 8. novembra (TASR) - Séria tohtoročných jesenných spomienok na obete hôr vyvrcholí v sobotu v Nízkych Tatrách. Predpoludním si členovia Horskej záchrannej služby (HZS), horolezci, verejnosť i pozostalí pripomenú obete horských nešťastí na symbolickom cintoríne Ostredok-Stodôlky v Demänovskej doline.
Symbolický cintorín obetiam Nízkych Tatier bol slávnostne otvorený a vysvätený v roku 2010 a o jeho vznik sa spoločne s HZS a obcou Demänovská Dolina zaslúžili členovia Klubu seniorov Horskej služby. Na cintoríne je umiestnené súsošie Matka s dieťaťom, ktorého autorom je akademický sochár Alfonz Groma.
Tabuľky s menami obetí sú umiestnené v kaplnke, na ktorej je nápis „Úcta obetiam, výstraha živým“. Ako pre TASR potvrdil Jakub Filipko z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry - Jasná, v tomto roku na cintoríne pribudlo päť tabuliek s menami obetí horských nešťastí.
Sobotňajšia pietna spomienka uzatvára sériu jesenných spomienok na obete horských nešťastí, ktoré sa konali od 11. októbra postupne v Slovenskom raji, Západných Tatrách, Vysokých Tatrách, Veľkej Fatre, Malej Fatre a Nízkych Tatrách.
