< sekcia Regióny
ZÁCHRANÁRI V AKCII: Muž v horách mal ťažkosti so srdcom
Na pomoc mužovi odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra.
Autor TASR
Šútovo 7. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu (6. 9.) večer na chate pod Chlebom v Malej Fatre 57-ročnému mužovi slovenskej národnosti, ktorý pociťoval srdcovú nevoľnosť. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Na pomoc mužovi odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra. „Po príchode na miesto pacienta vyšetrili a transportovali pomocou terénneho vozidla do Trusalovej, kde si ho do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ spresnili horskí záchranári.
Na pomoc mužovi odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra. „Po príchode na miesto pacienta vyšetrili a transportovali pomocou terénneho vozidla do Trusalovej, kde si ho do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ spresnili horskí záchranári.