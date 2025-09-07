Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
7. september 2025
ZÁCHRANÁRI V AKCII: Muž v horách mal ťažkosti so srdcom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na pomoc mužovi odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra.

Autor TASR
Šútovo 7. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu (6. 9.) večer na chate pod Chlebom v Malej Fatre 57-ročnému mužovi slovenskej národnosti, ktorý pociťoval srdcovú nevoľnosť. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Na pomoc mužovi odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra. „Po príchode na miesto pacienta vyšetrili a transportovali pomocou terénneho vozidla do Trusalovej, kde si ho do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ spresnili horskí záchranári.
