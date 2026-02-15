< sekcia Regióny
ZÁCHRANÁRI V AKCII: Pomáhali pod Babou horou poľskému turistovi
Slovenskí horskí záchranári zasahovali súbežne s poľskými kolegami.
Autor TASR
Námestovo 15. februára (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Západné Tatry - Zverovka, zasahovali v nedeľu predpoludním pod Babou horou. Pomoc potreboval vyčerpaný 50-ročný poľský turista. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
Skupina turistov zišla z hrebeňa z Gajdošského chodníčka do oblasti Výlomiska, kde uviazli v kosodrevine a jeden z trojice začal pri návrate pociťovať slabosť a celkové vyčerpanie. Slovenskí horskí záchranári zasahovali súbežne s poľskými kolegami.
„Po príchode k pacientovi ho ošetrili, zateplili a následne s celou skupinou transportovali motorovými vozidlami k chate Slaná voda, odkiaľ pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne,“ doplnili horskí záchranári.
