ZÁCHRANÁRI V AKCII: Pomáhali pod Babou horou poľskému turistovi

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Slovenskí horskí záchranári zasahovali súbežne s poľskými kolegami.

Autor TASR
Námestovo 15. februára (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Západné Tatry - Zverovka, zasahovali v nedeľu predpoludním pod Babou horou. Pomoc potreboval vyčerpaný 50-ročný poľský turista. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Skupina turistov zišla z hrebeňa z Gajdošského chodníčka do oblasti Výlomiska, kde uviazli v kosodrevine a jeden z trojice začal pri návrate pociťovať slabosť a celkové vyčerpanie. Slovenskí horskí záchranári zasahovali súbežne s poľskými kolegami.

Po príchode k pacientovi ho ošetrili, zateplili a následne s celou skupinou transportovali motorovými vozidlami k chate Slaná voda, odkiaľ pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne,“ doplnili horskí záchranári.

