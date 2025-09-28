Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
< sekcia Regióny

ZÁCHRANÁRI V AKCII: V Malej Fatre uviazol 87-ročný turista

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pomoc záchranárov v sobotu v Malej Fatre potreboval i 76-ročný Čech, ktorý pri Chate pod Chlebom pociťoval nevoľnosť a slabosť.

Autor TASR
Nezbudská Lúčka 28. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu (27. 9.) v Malej Fatre 87-ročnému turistovi nemeckej národnosti. Muž na červenom turistickom chodníku medzi Stratencom a sedlom Vrátna náhle pociťoval slabosť a vyčerpanie. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

„Záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra turistu po príchode vyšetrili. Následne ho na nosidlách transportovali na Chatu pod Suchým, kde po zlepšení zdravotného stavu na vlastnú žiadosť zostal v starostlivosti rodinného príslušníka,“ uviedla HZS.

Pomoc záchranárov v sobotu v Malej Fatre potreboval i 76-ročný Čech, ktorý pri Chate pod Chlebom pociťoval nevoľnosť a slabosť. V sprievode priateľky zostúpil do bezpečia chaty, kde počkal na príchod záchranárov. „Horskí záchranári pacienta vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho v stabilizovanom zdravotnom stave transportovali do Vrátnej. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval ďalej do ubytovacieho zariadenia,“ dodala HZS.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy