ZÁCHRANÁRI V AKCII: V Malej Fatre uviazol 87-ročný turista
Nezbudská Lúčka 28. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu (27. 9.) v Malej Fatre 87-ročnému turistovi nemeckej národnosti. Muž na červenom turistickom chodníku medzi Stratencom a sedlom Vrátna náhle pociťoval slabosť a vyčerpanie. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra turistu po príchode vyšetrili. Následne ho na nosidlách transportovali na Chatu pod Suchým, kde po zlepšení zdravotného stavu na vlastnú žiadosť zostal v starostlivosti rodinného príslušníka,“ uviedla HZS.
Pomoc záchranárov v sobotu v Malej Fatre potreboval i 76-ročný Čech, ktorý pri Chate pod Chlebom pociťoval nevoľnosť a slabosť. V sprievode priateľky zostúpil do bezpečia chaty, kde počkal na príchod záchranárov. „Horskí záchranári pacienta vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho v stabilizovanom zdravotnom stave transportovali do Vrátnej. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval ďalej do ubytovacieho zariadenia,“ dodala HZS.
