< sekcia Regióny
Záchranári v Bratislave vyrazili k pacientom viac ako 181.000-krát
Bratislavská záchranka takisto vlani investovala do vzdelávania.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Záchranná zdravotná služba (ZZS) Bratislava vyrazila vlani k pacientom viac ako 181.000-krát. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast približne o tri tisícky zásahov, čo v praxi znamená, že záchranári zasahovali takmer 500-krát denne. Najčastejším dôvodom výjazdov zostávajú kardiovaskulárne ochorenia. TASR o tom informovala Darina Schreková, vedúca úseku komunikácie bratislavskej záchranky. Uviedla tiež, že ZZS Bratislava v roku 2025 opätovne dosiahla kladný hospodársky výsledok.
„ZZS Bratislava uzavrela rok 2025 ako organizácia, ktorá aj v náročných podmienkach slovenského zdravotníctva potvrdila svoju stabilitu, transparentnosť a schopnosť fungovať efektívne. Rok zakončila s pozitívnym hospodárskym výsledkom, zmodernizovala vybavenie, stabilizovala personál a vytvorila pevné zázemie pre ďalší rozvoj,“ uviedla Schreková.
Tempo rastu výjazdov sa podľa nej v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi spomalilo. „Najvyťaženejšou stanicou bola RZP Staré Mesto 2 - jej posádka vyrážala k zásahom v priemere desaťkrát denne. Rekord v počte kilometrov drží ambulancia zo stanice RZPS Žilina, ktorá zabezpečuje najmä sekundárne prevozy medzi nemocnicami. Spolu najazdili posádky ZZS Bratislava viac ako šesť miliónov kilometrov,“ priblížila.
Ako dodala, zaujímavým posunom oproti minulým rokom je nárast výjazdov k úrazom. „V roku 2025 tvorili takmer 12 percent všetkých zásahov - inak povedané, každý ôsmy výjazd smeroval k pacientovi po úraze. Drvivú väčšinu pacientov tvoria dospelí - viac ako 93 percent. Deti a mladiství do 19 rokov predstavujú približne šesť percent zásahov,“ spresnila. Pomer medzi ženami a mužmi je podľa nej dlhodobo vyrovnaný.
Schreková poukázala aj na posun v oblasti digitalizácie. Elektronická zdravotná dokumentácia bola využitá pri 94 percentách všetkých výjazdov. „Prechod na elektronickú zdravotnú dokumentáciu, ktorú dnes využívame už pri 94 percentách výjazdov, nám umožňuje robiť kvalitnejšie odborné analýzy,“ uviedol riaditeľ ZZS Bratislava Slavomír Gruška.
Bratislavská záchranka takisto vlani investovala do vzdelávania. „V priebehu roka zrealizovala takmer 6500 hodín odborného vzdelávania, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje výrazný nárast vzdelávacích aktivít,“ ozrejmila Schreková.
Zdôraznila, že ZZS Bratislava kladným hospodárskym výsledkom nadviazala na predchádzajúce dva úspešné roky. Investície smerovali najmä do modernizácie techniky, vozového parku a digitalizácie, ale aj do ľudí. Optimalizáciou nákladov sa podľa Schrekovej podarilo uvoľniť zdroje, ktoré organizácia cielene reinvestovala do vzdelávania a odborného rozvoja zamestnancov. „Výsledky ukazujú, že štátna záchranná služba môže fungovať efektívne, profesionálne a s reálnym prínosom pre pacientov,“ uzavrel Gruška.
„ZZS Bratislava uzavrela rok 2025 ako organizácia, ktorá aj v náročných podmienkach slovenského zdravotníctva potvrdila svoju stabilitu, transparentnosť a schopnosť fungovať efektívne. Rok zakončila s pozitívnym hospodárskym výsledkom, zmodernizovala vybavenie, stabilizovala personál a vytvorila pevné zázemie pre ďalší rozvoj,“ uviedla Schreková.
Tempo rastu výjazdov sa podľa nej v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi spomalilo. „Najvyťaženejšou stanicou bola RZP Staré Mesto 2 - jej posádka vyrážala k zásahom v priemere desaťkrát denne. Rekord v počte kilometrov drží ambulancia zo stanice RZPS Žilina, ktorá zabezpečuje najmä sekundárne prevozy medzi nemocnicami. Spolu najazdili posádky ZZS Bratislava viac ako šesť miliónov kilometrov,“ priblížila.
Ako dodala, zaujímavým posunom oproti minulým rokom je nárast výjazdov k úrazom. „V roku 2025 tvorili takmer 12 percent všetkých zásahov - inak povedané, každý ôsmy výjazd smeroval k pacientovi po úraze. Drvivú väčšinu pacientov tvoria dospelí - viac ako 93 percent. Deti a mladiství do 19 rokov predstavujú približne šesť percent zásahov,“ spresnila. Pomer medzi ženami a mužmi je podľa nej dlhodobo vyrovnaný.
Schreková poukázala aj na posun v oblasti digitalizácie. Elektronická zdravotná dokumentácia bola využitá pri 94 percentách všetkých výjazdov. „Prechod na elektronickú zdravotnú dokumentáciu, ktorú dnes využívame už pri 94 percentách výjazdov, nám umožňuje robiť kvalitnejšie odborné analýzy,“ uviedol riaditeľ ZZS Bratislava Slavomír Gruška.
Bratislavská záchranka takisto vlani investovala do vzdelávania. „V priebehu roka zrealizovala takmer 6500 hodín odborného vzdelávania, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje výrazný nárast vzdelávacích aktivít,“ ozrejmila Schreková.
Zdôraznila, že ZZS Bratislava kladným hospodárskym výsledkom nadviazala na predchádzajúce dva úspešné roky. Investície smerovali najmä do modernizácie techniky, vozového parku a digitalizácie, ale aj do ľudí. Optimalizáciou nákladov sa podľa Schrekovej podarilo uvoľniť zdroje, ktoré organizácia cielene reinvestovala do vzdelávania a odborného rozvoja zamestnancov. „Výsledky ukazujú, že štátna záchranná služba môže fungovať efektívne, profesionálne a s reálnym prínosom pre pacientov,“ uzavrel Gruška.