Záchranári v Nízkych Tatrách pomáhali vyčerpanej maďarskej turistke

Nízke Tatry 5. novembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v Nízkych Tatrách pomáhala v nedeľu v poludňajších hodinách vyčerpanej 39-ročnej maďarskej turistke, ktorá sa nachádzala na hrebeni Nízkych Tatier. Spolu so skupinou prechádzala od Chaty gen. M. R. Štefánika cez Ďumbier na Chopok, keď v oblasti Demänovského sedla pre vyčerpanie už ďalej nebola schopná pokračovať. O zásahu informovala HZS na sociálnej sieti.



"Maďarská turistka bola bez zranení, no mierne podchladená. Po vyšetrení, zateplení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti ju záchranári pomocou nosidiel transportovali na Chopok, odkiaľ ich zviezla kabínková lanovka do Krúpovej. Ďalej už pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode svojich známych," uviedli horskí záchranári s tým, že celú akciu im komplikovali nepriaznivé poveternostné podmienky so silným nárazovým vetrom a snežením.