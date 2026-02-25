< sekcia Regióny
ZÁCHRANÁRI V POZORE: Evidujú viacero veľkých samovoľných lavín
Vo Vysokých a Západných Tatrách naďalej pretrváva nad pásmom lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vysoké Tatry 25. februára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) eviduje v posledných dňoch viacero veľkých samovoľných lavín. Upozorňuje, že situácia sa bude vplyvom oteplenia a slnečného počasia zhoršovať a objaviť sa môžu ďalšie samovoľné lavíny. HZS o tom v stredu informovala na svojom webe.
HZS neodporúča pohyb na svahoch so sklonom nad 30 stupňov, ako aj pod nimi, v dráhe možných lavín. Vo Vysokých a Západných Tatrách naďalej pretrváva nad pásmom lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.
HZS neodporúča pohyb na svahoch so sklonom nad 30 stupňov, ako aj pod nimi, v dráhe možných lavín. Vo Vysokých a Západných Tatrách naďalej pretrváva nad pásmom lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.