< sekcia Regióny
Záchranári v Tatrách pátrali po turistovi, našli ho bez zranení
Muža napokon vypátrali v ústí Tomanovej doliny na neznačenom turistickom chodníku bez zranení v stane, kde niekoľko dní bivakoval.
Autor TASR
Podbanské 6. septembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v piatok (5. 9.) podvečer v Západných Tatrách pátrala po 59-ročnom turistovi poľskej národnosti, s ktorým sa rodina nedokázala už tretí deň skontaktovať. Hľadanie bolo napokon úspešné, muža objavili bez zranení. Informovala o tom HZS na webovej stránke.
Poľský turista sa mal pohybovať od Kasprovho vrchu v Poľsku smerom na slovenskú stranu do Tichej doliny. „Na miesto smerovali príslušníci HZS z oblastného strediska Vysoké, Západné Tatry a Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania. Pátracia akcia prebiehala pozemne za pomoci motorových vozidiel, dronov s termovíziou a kynológa, nakoľko noc a tma neumožňovala nasadenie leteckej techniky,“ uviedli horskí záchranári.
Muža napokon vypátrali v ústí Tomanovej doliny na neznačenom turistickom chodníku bez zranení v stane, kde niekoľko dní bivakoval. Odmietol transport, pričom pokračoval ďalej samostatne.
Poľský turista sa mal pohybovať od Kasprovho vrchu v Poľsku smerom na slovenskú stranu do Tichej doliny. „Na miesto smerovali príslušníci HZS z oblastného strediska Vysoké, Západné Tatry a Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania. Pátracia akcia prebiehala pozemne za pomoci motorových vozidiel, dronov s termovíziou a kynológa, nakoľko noc a tma neumožňovala nasadenie leteckej techniky,“ uviedli horskí záchranári.
Muža napokon vypátrali v ústí Tomanovej doliny na neznačenom turistickom chodníku bez zranení v stane, kde niekoľko dní bivakoval. Odmietol transport, pričom pokračoval ďalej samostatne.