TRAGÉDIA: Pomáhal uviaznutému jeleňovi, prišiel o vlastný život

Na snímke ukážka práce leteckých záchranárov počas otvorenia nových priestorov Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) v Trenčíne v stredu 15. marca 2023. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa základné životné funkcie muža nepodarilo obnoviť. Zraneniam, žiaľ, podľahol.

Autor TASR
Dolná Strehová 23. augusta (TASR) - Leteckí záchranári z Banskej Bystrice v sobotu ráno pomáhali v obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš 50-ročnému mužovi, ktorý utrpel vážne zranenie pri snahe vyslobodiť jeleňa uviaznutého v oplotení v blízkosti rodinného domu. Ako informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti, muž zraneniam podľahol.

Podľa dostupných informácií pri nešťastnom pohybe jeleňa došlo k zásahu jednej z hlavných tepien dolnej končatiny, čo spôsobilo masívne krvácanie a následné zastavenie obehu,“ uviedli záchranári.

Priblížili, že po pristátí vrtuľníka sa jeho posádka okamžite pridala k rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorú už zahájili pozemní záchranári. „Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa základné životné funkcie muža nepodarilo obnoviť. Zraneniam, žiaľ, podľahol,“ dodali.
