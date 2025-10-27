< sekcia Regióny
Záchranári z Donovál pomáhali zranenému lesnému robotníkovi
Za pomoci HZS muža nabalili do transportného vaku a preniesli na lúku, odkiaľ ho leteckí záchranári transportovali za pomoci podvesu do banskobystrickej nemocnice.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Horskí záchranári z Donovál pomáhali v pondelok lesnému robotníkovi, ktorý v lese pri Motyčkách utrpel poranenie hlavy a sťažoval sa na bolesti v oblasti chrbta. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.
„Po ich príchode na miesto bol už pri mužovi lekár Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorý pacienta ošetril. Za pomoci HZS muža nabalili do transportného vaku a preniesli na lúku, odkiaľ ho leteckí záchranári transportovali za pomoci podvesu do banskobystrickej nemocnice,“ uviedla HZS.
