Záchranári z Malej Fatry pomáhali v Lipnerovej rizni viacerým lyžiarom

Terchová 6. februára (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v nedeľu (5. 2.) v Malej Fatre viacerým lyžiarom, ktorí sa pri lyžovaní v Oštiepkovej mulde dostali do exponovaného terénu Lipnerovej rizne. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.



HZS požiadal dopoludnia o pomoc slovenský lyžiar, ktorý pri lyžovaní v Oštiepkovej mulde minul traverz smerujúci pod kabínkovú lanovú dráhu (KLD) Chleb. "Nalyžoval do exponovaného terénu nad Lipnerovou rizňou do miesta, z ktorého už ďalej nemohol pokračovať žiadnym smerom. Počas postupu záchranárov k uviaznutému lyžiarovi požiadal na hornej stanici lanovej dráhy záchranárov o pomoc poľský lyžiar pre českého kamaráta. Ten tiež nalyžoval priamo do žľabu v Lipnerovej rizni," uviedla HZS.



Záchranári sa rozdelili na dve skupiny. "So slovenským lyžiarom bolo nutné vykonať približne 150-metrový spust za pomoci lana. Českého lyžiara bolo potrebné rovnako pomocou lanovej techniky spustiť na statickom lane 20 metrov pod skalný prah, nad ktorým sa nachádzal. Po zlaneniach cez prekážky do žľabu pokračovali obaja lyžiari v sprievode záchranárov do ústia Lipnerovej rizne a ďalej smerom k údolnej stanici lanovej dráhy," priblížila HZS.



Zo žľabu v rovnakej lokalite požiadala popoludní o pomoc ďalšia dvojica slovenských lyžiarov s rovnakým problémom. "Opätovne k nim smerovali dvaja záchranári, ktorí postupovali rovnako ako pri predchádzajúcich záchranných akciách. Chceme požiadať lyžiarov o opatrnosť a upozorniť ich, aby sa pri lyžovaní z Oštiepkovej muldy okamžite držali traverzu smerujúceho doľava pod KLD Chleb," vyzvala HZS.