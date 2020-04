Záchranári z Nízkych Tatier našli telo nezvestného 66-ročného turistu

Liptovská Lúžna 2. apríla (TASR) – Telo 66-ročného slovenského turistu, ktorý bol nezvestný od 10. februára tohto roku, našli v stredu (1. 4.) popoludní horskí záchranári z Nízkych Tatier. Informujú o tom na sociálnej sieti.



Muž sa naposledy skontaktoval s príbuznými prostredníctvom SMS správy s informáciou, že sa nachádza na červenom turisticky značenom chodníku v oblasti Košariska a zostupuje do Liptovskej Lúžnej. Po nezvestnom turistovi pátrali nasledujúce dni v oblasti Nízkych Tatier horskí záchranári so služobnými psami aj Letkou Ministerstva vnútra (MV) SR. "Okolnosti pátrania boli sťažené nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Na hrebeni sa v tom čase nachádzalo do pol metra previateho snehu, ktorý značne komplikoval prácu záchranárov. Mužove pozostatky boli napokon nájdené v oblasti Ondrejskej hole, v žľabe spadajúcom do Sopotníckej doliny," uvádzajú záchranári na sociálnej sieti.



Horskí záchranári s príslušníkmi bezpečnostno-operatívnej jednotky a v súčinnosti s Letkou MV transportovali mužove pozostatky na Donovaly. Odovzdali ich polícii a pohrebnej službe.