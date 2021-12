Záchranári zabezpečili do miest a obcí pod Tatrami 183 defibrilátorov

Poprad 3. decembra (TASR) - Záchranári z občianskeho združenia Záchrana zabezpečili do miest a obcí pod Tatrami v rámci iniciatívy AED do každej obce za päť rokov celkovo 183 defibrilátorov.



"Snažíme sa do podtatranských miest a obcí dostať čo najviac defibrilátorov na verejne prístupné miesta," uviedol záchranár a predseda OZ František Majerský. Defibrilátor pomáha poskytnúť prvú pomoc pri zástave srdca. "Dojazd záchranky do odľahlejších miest môže trvať aj desiatky minút, pritom rozhodujú sekundy, preto je dôležité, aby boli defibrilátory čo najbližšie k ľuďom. Jeho obsluhu zvládne naozaj každý," vysvetlil Majerský.



OZ Záchrana pravidelne oslovuje možných donorov, sponzorov ochotných pomôcť so zakúpením defibrilátorov a darovať ich samosprávam. Dobrodincov je však podľa Majerského menej ako samospráv, ktoré defibrilátory potrebujú. "Našťastie sa nám podarilo nadchnúť pre túto myšlienku už viaceré samosprávy, ktoré si prístroj zakúpili," vysvetlil Majerský.



Prvý defibrilátor zakúpili v Liptovskej Tepličke pred tromi rokmi, tento rok dokúpili ďalší. V obci, ktorá má takmer 2500 obyvateľov, ho použili takmer dvadsaťkrát.



"Naposledy sme zasahovali v lese. Išlo o pomoc turistke v núdzi. Naša obec je odľahlá a okrem toho z nej vedú viaceré turistické trasy," vysvetlil starosta obce Slavomír Kopáč. Samospráva tiež zaškolila dobrovoľných hasičov, zamestnancov obce a členov miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Okrem toho zaviedli v spolupráci s obecnými hasičmi aj 24-hodinové služby.



"Keď niekto z dediny zavolá 155, záchranka kontaktuje veliteľa hasičov a on zasa službu, vďaka čomu vieme poskytnúť prvú pomoc aj do dvoch minút," povedal starosta.



Zoznam a mapu všetkých AED defibrilátorov umiestnených na území Slovenska možno nájsť na webstránke www.155.sk.