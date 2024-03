Záchranári zasahujú u ženy s kolapsom vo volebnej miestnosti v Martine

Bratislava 23. marca (TASR) - Záchranári aktuálne zasahujú u pacientky s kolapsom vo volebnej miestnosti v Martine. Dopoludnia Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo ambulancie na štyri zásahy v súvislosti s konaním prezidentských volieb. OS ZZS o tom informuje na sociálnej sieti.



Ambulancia bola vyslaná aj do základnej školy v Galante k 77-ročnej žene, ktorá utrpela úraz hornej končatiny a pleca po páde. "Záchranári ju po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Galante," dodalo OS ZZS.



Ďalej vyslali posádku do domu kultúry v Senici k 42-ročnému mužovi s epileptickým záchvatom. Pacienta záchranári transportovali do nemocnice v Skalici.



"Ambulancia smerovala aj do volebnej miestnosti v Košiciach-Juh k 79-ročnej pacientke s kolapsom, ktorá utrpela povrchové poranenie hlavy. Transport do nemocničného zariadenia odmietla," uviedlo OS ZZS.