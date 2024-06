Záchranári:Na pretekoch v Nízkych Tatrách si poranil nohu 24-ročný muž

Demänovská Dolina 1. júna (TASR) - Poranenie nohy utrpel v sobotu počas pretekov Poludnica Run v oblasti vrcholu Bodová v Nízkych Tatrách 24-ročný Slovák. Pretekárovi pomáhali horskí i leteckí záchranári. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Mužovi, ktorý si počas pretekov privodil poranenie nohy, pre terén a časovú dostupnosť vyslali na pomoc horských záchranárov v súčinnosti s posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) letecky, ďalšia skupina záchranárov k nemu smerovala pozemne. "Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a transportovali k vrtuľníku VZZS na prevoz do nemocničného zariadenia v Liptovskom Mikuláši," uviedla HZS.



Počas záchrannej akcie prijalo operačné stredisko tiesňového volania ďalšiu žiadosť o pomoc, a to pre 32-ročnú slovenskú pretekárku, ktorá začala počas zostupu pociťovať bolesti v dolnej končatine. Po príchode na miesto záchranári ženu vyšetrili, ošetrili a transportovali do ústia Iľanovskej doliny, odkiaľ pokračovala na ďalšie vyšetrenia samostatne.