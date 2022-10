Záchranárska električka ponúkne v Košiciach aj workshop

Košice 15. októbra (TASR) - Naučiť sa poskytnúť prvú pomoc či nechať si zmerať vitálne funkcie budú môcť cestujúci košickou mestskou hromadnou dopravou v rámci akcie Električka prvej pomoci. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) sa takýmto spôsobom zapojí do Európskeho dňa záchrany života v nedeľu (16. 10.) od 10.00 do 15.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



Workshop bude realizovaný v električke Vario 701, známej ako Veronika. Počas neho budú zdravotnícki záchranári prezentovať ukážky postupu prvej pomoci pri náhlom zastavení srdcovej činnosti s použitím defibrilátora. Priamo vo vozidle budú tiež všetkým záujemcom merať krvný tlak, pulz, saturáciu krvi či hladinu glykémie. Pripravené budú tiež prezentácie, fotografie a edukačné videá.



Takzvaná Záchranárska električka bude kopírovať trasu linky č. 2. "Odchody z Havlíčkovej sú naplánované o 10.03, 11.23, 12.43, 14.03 h a odchody zo Staničného námestia o 11.02, 12.22, 13.42 a 15.02 h," spresnila.



Edukačný projekt podľa jej slov pripravil DPMK v spolupráci so Záchrannou službou Košice. Bližšie informácie o akcii sú zverejnené na webovej stránke DPMK.