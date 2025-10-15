Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Záchranárske posádky si zmerajú svoje sily počas podujatia Rescue 2025

V Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Antolskej ulici v stredu 13. novembra 2024 otvorili vzdelávacie tréningové centrum ZZS Bratislava. Foto: TASR - Martin Baumann

Program vzdelávacieho podujatia otvorí v stredu kongres.

Autor TASR
Látky 15. októbra (TASR) - Odborný kongres, praktické workshopy a súťaž záchranárskych posádok rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) budú súčasťou 12. ročníka vzdelávacieho podujatia Rescue 2025 - Memoriál Vladimíra Kostolanského. Konať sa bude od stredy do piatku 17. októbra v obci Látky v okrese Detva. TASR o tom informovala Darina Schreková, vedúca úseku komunikácie Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava.

Podujatie, ktoré sa stalo tradíciou v oblasti kontinuálneho vzdelávania a záchranárskych súťaží, opäť prinesie spojenie dvoch štátnych záchranných zdravotných služieb - ZZS Bratislava a Záchrannej služby Košice ZSKE.

Program vzdelávacieho podujatia otvorí v stredu kongres. Jeho účastníci budú hovoriť o perspektívach ZZS na Slovensku, právnych otázkach v neodkladnej zdravotnej starostlivosti či spolupráci zložiek integrovaného záchranného systému a inováciách v ZZS. Samotná súťaž záchranárskych posádok sa uskutoční podľa Schrekovej vo štvrtok 16. októbra.
