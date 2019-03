Záchranársky vrtuľník pomáhal skialpinistkám v Žiarskej doline

Pomoc leteckých záchranárov najskôr potrebovala 35-ročná Slovenka, ktorá pod vrchom Smrek spadla a spôsobila si poranenie predkolenia.

Žiar 31. marca (TASR) - Záchranársky vrtuľník z Popradu letel v nedeľu k dvom zraneným skialpinistkám do Žiarskej doliny. TASR o tom informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.



Pomoc leteckých záchranárov najskôr potrebovala 35-ročná Slovenka, ktorá pod vrchom Smrek spadla a spôsobila si poranenie predkolenia. „Lekára k zranenej spustili pomocou palubného navijaka. Zranenie ošetril, zafixoval a z terénu boli obaja evakuovaní,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pacientku počas medzipristátia preložili na palubu a transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.



Krátko po návrate na základňu prišlo ďalšie volanie o pomoc zo Žiarskej doliny. Aj v tomto prípade išlo o úraz 35-ročnej skialpinistky, ktorá si pod vrchom Baníkov podvrtla koleno a ďalej nedokázala zísť samostatne. „Záchranársky vrtuľník pristál priamo v teréne. Posádka zranenú českú skialpinistku ošetrila a preložila na palubu. Po vzlete z miesta smeroval vrtuľník opäť do nemocnice v Liptovskom Mikuláši,“ dodala Hopjaková.