Pápeža v Bratislave sprevádzali nepretržite aj záchranári

Bratislava 17. septembra (TASR) - Jedna záchranárska posádka sprevádzala pápeža Františka počas jeho návštevy v Bratislave a Šaštíne nepretržite. V prípade potreby bola pripravená zasiahnuť. Informovala o tom Darina Schreková, referentka oddelenia komunikácie Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava.



V pondelok (13. 9.) zabezpečovali zdravotnú starostlivosť počas programu pápeža tri posádky rýchlej zdravotnej pomoci. Umiestnené boli na Hodžovom námestí, Panskej ulici a pri Dóme Svätého Martina v Bratislave, priblížila Schreková. Neskôr sa jedna z posádok presunula z Hodžovho námestia k Zrkadlovému háju v Petržalke. "Zdravotnícke ošetrenie v tento deň nepotreboval nikto," poznamenala.



Celý tím záchrannej zdravotnej služby sa v utorok (14. 9.) poobede s desiatimi ambulanciami presunul do Šaštína, kde pápež v stredu (15. 9.) odslúžil omšu. "Jedna ambulancia rýchla lekárska pomoc bola určená pre VIP sektor, sedem posádok bolo rozmiestnených po obvode celého areálu podujatia a dve ambulancie boli umiestnené pri záchranárskom stane. Jedna bola ´infekčná´ a slúžila pre prípad, že by sa vyskytol pacient s Covid-19 a druhé vozidlo bolo záložné," vysvetlila Schreková. Dodala, že k dispozícii boli aj dve vozidlá pre potreby koordinácie.



ZZS Bratislava disponuje pre prípad udalosti s hromadným postihnutím osôb záchranárskym stanom, ktoré slúži ako hniezdo zranených. K dispozícii tam podľa Schrekovej boli dvaja lekári a dvanásť zdravotníckych záchranárov. V stane sa nachádzalo päť intenzivistických lôžok a dvadsaťpäť lôžok s kompletným zdravotníckym vybavením. "Celkovo bol záchranársky stan pripravený pre prípad väčšieho prísunu zranených," podotkla.



Počas omše v Šaštíne bolo priamo na podujatí 34 zdravotníckych pracovníkov s desiatimi sanitkami. Spolu tam zdravotníci ošetrili 47 ľudí. Dvaja pacienti boli vo vážnom stave transportovaní vrtuľníkom a päť pacientov bolo prevezených na ďalšie ošetrenie, uviedla Schreková.



Pápež František absolvoval apoštolskú cestu na Slovensku od nedele (12. 9.) do stredy (15. 9.). Počas svojho pobytu navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.