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ZÁCHRANNÁ AKCIA: Muža zasiahol na Martinských holiach elektrický prúd

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Muž utrpel popáleniny horných končatín, bol chvíľu v bezvedomí a dezorientovaný.

Autor TASR
Martin 11. júla (TASR) - Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v sobotu popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým kedysi viedla lanovka zo Strání, sa 23-ročný muž pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia a zasiahol ho elektrický prúd. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Muž utrpel popáleniny horných končatín, bol chvíľu v bezvedomí a dezorientovaný. Spoločne s horskými záchranármi smerovala na miesto aj žilinská posádka leteckých záchranárov. „Lekárka bola vysadená priamo pri pacientovi, pri ktorom už boli záchranári HZS, a spoločne pokračovali v jeho vyšetrení a ošetrení. Po príprave na transport bol muž prevezený terénnym vozidlom HZS k heliportu, kde medzičasom pristál vrtuľník,“ priblížila HZS.

Odtiaľ bol muž spoločne s lekárkou letecky transportovaný do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia.


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