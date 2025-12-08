< sekcia Regióny
ZÁCHRANNÁ AKCIA: Policajti pomáhali pri nákupnom centre v Košiciach
Vzhľadom na citlivosť prípadu nebude polícia poskytovať bližšie informácie.
Autor TASR
Košice 8. decembra (TASR) - Všetky záchranné zložky smerovali v nedeľu (7. 12.) večer k jednému z košických obchodných centier. „Na linku 158 sme prijali oznámenie o mužovi, ktorého život a zdravie mohli byť vážne ohrozené,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste bolo podľa polície nevyhnutné okamžite urobiť všetky kroky smerujúce k záchrane muža a zároveň zabezpečiť bezpečnosť verejnosti a zabrániť tomu, aby sa do blízkosti dostali nepovolané osoby.
Policajti ihneď po príchode nadviazali s mužom kontakt a neustále s ním komunikovali. „Po celú dobu postupovali mimoriadne opatrne a profesionálne, aby u neho nevznikol strach či neistota, ktoré by mohli viesť k neuváženému konaniu. Po niekoľkých hodinách rozhovoru muž pochopil, že mu chceme pomôcť a že neurobíme nič, čo by mu mohlo ublížiť,“ uviedla polícia. V sprievode policajtov muža následne odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci a transportovali do košickej nemocnice.
Vzhľadom na citlivosť prípadu nebude polícia poskytovať bližšie informácie.