ZÁCHRANNÁ AKCIA: Z Mosta SNP niekto skočil do Dunaja

.
Foto z miesta. Foto: Hasičský a záchranný zbor

Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu začali kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Z bratislavského Mosta SNP skočila v stredu osoba. Hasičov privolali krátko po 5.30 h. Osobu zachránili. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu začali kardiopulmonálnu resuscitáciu. V jej poskytovaní pokračovali aj po priplávaní k pontónu pri Moste Apollo,“ priblížil HaZZ s tým, že hasiči pacienta následne odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov.

