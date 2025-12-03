< sekcia Regióny
ZÁCHRANNÁ AKCIA: Z Mosta SNP niekto skočil do Dunaja
Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu začali kardiopulmonálnu resuscitáciu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. decembra (TASR) - Z bratislavského Mosta SNP skočila v stredu osoba. Hasičov privolali krátko po 5.30 h. Osobu zachránili. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu začali kardiopulmonálnu resuscitáciu. V jej poskytovaní pokračovali aj po priplávaní k pontónu pri Moste Apollo,“ priblížil HaZZ s tým, že hasiči pacienta následne odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov.
„Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu začali kardiopulmonálnu resuscitáciu. V jej poskytovaní pokračovali aj po priplávaní k pontónu pri Moste Apollo,“ priblížil HaZZ s tým, že hasiči pacienta následne odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov.