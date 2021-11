Košickí záchranári čoraz častejšie zasahujú u covidových pacientov

Košice 4. novembra (TASR) - Záchranná služba Košice (ZSKE) zaznamenáva rapídny nárast počtu zásahov k pacientom pozitívnych na ochorenie COVID-19. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil zástupca riaditeľa ZSKE pre poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (NZS) Michal Sekerák.



V minulom týždni mali záchranári podľa neho 231 takýchto zásahov, týždeň predtým ich bolo 148. „Nárast zásahov u pacientov pozitívnych na COVID-19 predstavuje za porovnané obdobia približne 56 percent,“ uviedol Sekerák.



ZSKE prevádzkuje stanice záchrannej zdravotnej služby najmä v Košickom kraji (34 staníc), ale aj Prešovskom (19) a Žilinskom kraji (4).



„V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou s ochorením COVID-19 by sme radi poukázali, respektíve požiadali všetkých pacientov a ich príbuzných, aby pri príchode zdravotníckych záchranárov udávali pravdivé informácie o zdravotnom stave a kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19,“ apeluje záchranná služba.