Záchranná služba Košice nakúpila nové vozidlá aj techniku

Košice 20. septembra (TASR) - Záchranná služba Košice (ZSKE) doposiaľ prostredníctvom nenávratného finančného príspevku nakúpila 30 nových vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a k nim aj novú prístrojovú, imobilizačnú a transportnú techniku. Prispieť má k zvýšeniu kvality a efektivity práce. Do ostrej prevádzky ich plánujú nasadiť od októbra. TASR o tom zo ZSKE informovala Michaela Baranová.



Obstarali ich prostredníctvom projektu Zabezpečenie špeciálnych vozidiel a prístrojového vybavenia ambulancií ZSKE v súvislosti s ochorením COVID-19. "Nové vozidlá budú formálne odovzdané 29. septembra. Prvé vozidlá, značky Mercedes-Benz, budú nasadené do ostrej prevádzky 1. októbra v rámci zabezpečenia jubilejného 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Následne budú umiestnené na stanice ZZS Košice do všetkých regiónov v rámci pôsobnosti ZSKE," uviedol riaditeľ ZSKE Vladimír Hosa. Spolu s ambulanciami ZZS bude mať na MMM premiéru aj nový systém randez-vous známy ako RV, ktorý bude pokračovať v testovacom režime na stanici rýchlej lekárskej pomoci Košice-Západ.



"Do výbavy nám pribudnú systémy na kompresie hrudníka, ktoré uľahčia prácu záchranárov a zvýšia kvalitu kompresií, na ktoré je kladený dôraz pri neodkladnej kardio-pulmonálnej resustitácii. Novinkou budú aj nové prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu s rozšírenými parametrami pre detských pacientov, ktoré budú schopné vykonávať podporné režimy dýchania," spresnil.



Súčasťou ambulancií sú tiež nové pomôcky na imobilizáciu a transport pacienta. Po novom bude tiež bezpečnejšie prevážanie detských pacientov. "Výbava je obohatená o fixačné systémy pre novorodencov a väčšie deti, a je integrovaná priamo na nosidlá. Do ambulancií pribudne aj aerosolový nebulizátor, ktorý je šetrný a zároveň vysoko účinný pri liečbe akútnych respiračných ochorení ako je napríklad astma," dodal Hosa.



S odovzdávaním nových ambulancií je spojené odborné preškolenie personálu. Súčasťou projektu sú aj nové uniformy pre zdravotníckych záchranárov a lekárov.