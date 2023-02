Záchranná zdravotná služba v Želiezovciach sa pretransformovala

Želiezovce 3. februára (TASR) - Záchranná zdravotná služba (ZZS) v Želiezovciach prechádza zmenou. Od začiatku februára sa transformuje z rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na rýchlu zdravotnú pomoc (RZP), potvrdil Matej Polák, riaditeľ spoločnosti ZaMED, ktorá záchrannú zdravotnú službu v Želiezovciach prevádzkuje.



Dôvodom zmeny bol počet, druh a štruktúra zásahov RLP. Tá podľa vyjadrenia Poláka dlhodobo poukazovala na to, že poskytovanie záchrannej zdravotnej služby by bolo vhodnejšie zabezpečovať ambulanciou typu rýchlej zdravotnej pomoci. "Z dôvodu nízkej opodstatnenosti lekárskych výkonov pri zásahoch v spádovej oblasti posádky RLP Želiezovce boli na zásahy do tohto územia často vysielané vzdialenejšie posádky typu RZP, najmä z Kolty, Ipeľského Sokolca a zo Šiah. Za rok 2022 bola viac než polovica zásahov u pacientov v Želiezovciach realizovaná vzdialenejšími posádkami RZP, nie posádkou RLP Želiezovce," zdôvodnil Polák potrebu transformácie v liste primátori Ondrejovi Juhászovi. Ten žiadal vyjadrenie poskytovateľa po tom, ako sa v regióne začali šíriť správy o plánovanom zrušení RLP v Želiezovciach.



Podľa riaditeľa poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby došlo na Slovensku k zmene typu ambulancie z RLP na RZP už mnohokrát. V každom prípade sa podľa neho preukázala jej opodstatnenosť, súčasne sa znížil priemerný dojazdový čas posádok ZZS v sídle posádky a priľahlých obciach. Zdôraznil, že neodkladná zdravotná starostlivosť bude v Želiezovciach poskytovaná naďalej bez akejkoľvek negatívnej zmeny.