Záchranné práce na Muránskom hrade bude tento rok realizovať 12 ľudí
Autor TASR
Muráň 10. apríla (TASR) - Obec Muráň realizuje záchranné práce na Muránskom hrade už vyše desať rokov. Aj v nasledujúcich mesiacoch sa budú na hrade vykonávať rekonštrukčné práce zamerané na ochranu pamiatky, zásluhou projektu tu zamestnajú 12 ľudí. Pre médiá to uviedol starosta Roman Goldschmidt.
So systematickou záchranou Muránskeho hradu začala miestna samospráva už pred viac ako desaťročím. Vďaka projektu Ľudia a hrady sa obci i tento rok podarilo získať financie na mzdy zamestnancov a nákup potrebného materiálu, podľa starostu by malo ísť o približne 180.000 eur. „Počet ľudí sme ponechali tak ako minulú sezónu. Bude tam 12 zamestnancov - majster, koordinátor, piati odborní zamestnanci a piati pomocní zamestnanci,“ priblížil Goldschmidt.
V prvej fáze je potrebné na Muránsky hrad vyniesť potrebný materiál, a to najmä drevo, piesok a vápno. Práve vynáška materiálu je v rámci obnovy hradu jednou z najväčších výziev, keďže sa pamiatka nachádza v nadmorskej výške viac ako 900 metrov a na poslednom úseku je potrebné všetko nosiť ručne.
Záchranné práce na Muránskom hrade by tento rok mali trvať približne šesť mesiacov. „Chceme sa sústrediť hlavne na tajné Bašove dvere, bolo to v dezolátnom stave, začali sme niečo realizovať už v minulom roku. Ak by sa to celé zrútilo, bola by to veľká škoda. Takisto budeme pracovať na dome veliteľa, kde ešte nemáme ukončené schodisko,“ dodal starosta.
Muránsky hrad je situovaný na vrchu Cigánka na južnom okraji Muránskej planiny, dejiny hradu siahajú do 13. storočia. Medzi jeho najvýznamnejších majiteľov patrili Széchyovci či Koháryovci. V 18. storočí Muránsky hrad dvakrát vyhorel, postupne bol opustený a chátral. V súčasnosti hrad patrí k obľúbeným lokalitám Muránskej planiny, z obce Muráň k nemu vedie náučný chodník.
