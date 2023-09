Záchranné zložky si precvičili postup pri požiari v tuneli Šibenik

Levoča 11. septembra (TASR) - Pri dopravnej nehode eletromobilu prerastenej do hromadnej nehody zasahovali záchranné zložky počas nedeľňajšieho (10. 9.) taktického cvičenia v diaľničnom tuneli Šibenik na levočskej D1. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Cvičenie podľa jej slov preverilo reakčné schopnosti záchranných zložiek, pripravenosť a zručnosť tunelových operátorov NDS, ale najmä postupy v praxi v prípade zakliesnených osôb vo vozidlách v čase požiaru v tuneli.



"Do cvičenia bolo zapojených celkovo päť hasičských jednotiek s 27 príslušníkmi hasičského zboru. Hasiči počas cvičenia čelili následkom hromadnej dopravnej nehody a požiaru v podobe jedného mŕtveho účastníka, troch ťažko ranených osôb, siedmich stredne ťažko ranených účastníkov a štyroch ľahko zranených osôb," uviedla Žgravčáková.



Fingovanú hromadnú dopravnú nehodu zapríčinila zrážka elektromobilu s betónovou skružou, ktorá vypadla z korby nákladného automobilu na vozovku v tuneli. Vodič ďalšieho vozidla, autobusu s 11 cestujúcimi, začal pri pohľade na udalosť brzdiť a došlo k ďalšiemu stretu, tentoraz narazilo terénne vozidlo do brzdiaceho autobusu. Autobus narazil do ostenia tunela a cestujúci sa nemohli pre blokované dvere dostať von.



"Ťažiskom práce záchranných zložiek pri tejto fingovanej nehode bola najmä záchrana a evakuácia zakliesnených účastníkov dopravnej nehody počas požiaru. Hasiči si takto precvičili a prehĺbili aj schopnosti a zručnosti rýchlej súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami," doplnila Žgravčáková.



Diaľničný dvojrúrový tunel Šibenik je súčasťou úseku D1 Jánovce - Jablonov. Má dĺžku takmer 600 metrov a v prevádzke je od roku 2015. Aktuálna priemerná denná intenzita v tuneli Šibenik je zhruba 17.000 áut.