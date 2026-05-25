Záchranné zložky si v Galante precvičili zásah proti útočníkom
Autor TASR
Galanta 25. mája (TASR) - Zložky integrovaného záchranného systému (IZS) si vo štvrtok (21. 5.) v areáli mestského parku v Galante precvičili zásah proti aktívnym útočníkom, evakuáciu osôb a koordináciu pri mimoriadnej udalosti s hromadným postihnutím osôb. Zapojilo sa dokopy vyše 700 osôb. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Cieľom bolo preveriť spoluprácu, koordináciu a pripravenosť zložiek IZS pri riešení krízových situácií ohrozujúcich životy a bezpečnosť obyvateľov. „Súčasťou simulovaného scenára bolo narušenie verejného poriadku počas koncertu, kde prišlo k útoku viacerých páchateľov. Zasahujúce zložky museli v reálnom čase reagovať na vzniknutú situáciu, zabezpečiť priestor, zadržať páchateľov, evakuovať osoby a koordinovať záchranné práce,“ uviedla polícia s tým, že nikto neutrpel zranenie a použili umelú krv.
Zapojili sa policajti z Trnavy a Galanty, Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku, hasiči, záchranári, zástupcovia mesta, mestských polícií Galanta a Sereď, Mestského kultúrneho strediska v Galante, urgentného príjmu galantskej nemocnice, Slovenského Červeného kríža, občianskeho združenia Salus Vitalis a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.
