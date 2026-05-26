Záchranné zložky zasahujú v Košiciach pre poškodenú plynovú prípojku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Košice 26. mája (TASR) - Pri výkopových prácach na Belehradskej ulici v Košiciach došlo k poškodeniu plynovej prípojky. Na mieste sa nachádzajú záchranné zložky. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že situácia je pod kontrolou.

„Prijaté boli potrebné bezpečnostné opatrenia a podľa aktuálnych informácií nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo,“ uviedla polícia. Na mieste neeviduje žiadne zranené osoby. Verejnosť bude polícia v prípade potreby ďalej informovať.

Obyvatelia a okoloidúci mohli v tejto lokalite spozorovať zvýšený pohyb hasičov, policajtov a ďalších zložiek.


