Záchytné parkovisko a kyvadlová doprava v Tatrách opäť spojazdnia

Vysoké Tatry 30. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) púšťa vo Vysokých Tatrách aj pred tohtoročným letom záchytné parkovisko. Turisti môžu bezplatne zaparkovať na začiatku Tatranskej Lomnice už počas víkendu (31. 5. - 1. 6.). Následne sa môžu odviezť kyvadlovou dopravou do svojej cieľovej destinácie v Tatrách. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Parkovisko aj kyvadlová doprava na trase Tatranská Lomnica - Biela voda budú v júni fungovať v prechodnom režime. Od soboty 28. júna po zmene cestovných poriadkov prejdú obe služby do permanentnej celoročnej prevádzky od pondelka do nedele. Do konca júna budú v prevádzke počas víkendov 31. mája a 1. júna a následne počas 7. a 8. júna, 14. a 15. júna, ako aj 21. a 22. júna.



Odchody kyvadlovej dopravy z parkoviska P+R v Tatranskej Lomnici na Tatranské Matliare, Bielu vodu sú naplánované v 30-minútovom intervale od 7.50 h do 11.20 h a tiež v hodinovom intervale od 12.50 h do 18.50 h. Posledný spoj cestujúcich vypraví o 19.20 h.



„Aj z Tatranských Matliarov, Bielej vody späť do Tatranskej Lomnice môžu turisti využiť 30-minútové intervaly spojov, a to v rozmedzí od 8.05 h do 11.35 h, ako aj popoludňajšie odchody v hodinovom intervale od 13.10 h do 19.10 h. Posledný spoj kyvadlovej dopravy ich na parkovisko do Tatranskej Lomnice odvezie o 19.40 h. Spoje na uvedenej trase sú pritom prispôsobené aj odchodom, respektíve príchodom regionálnych autobusov na linke Tatranská Lomnica - Starý Smokovec,“ uviedla Jeleňová.



Bezplatné parkovisko a kyvadlová doprava realizovaná dopravcom SAD Poprad je podľa nej nástrojom a opatrením udržateľnej mobility, ktorá vytvára podmienky na využívanie verejnej osobnej dopravy.



„PSK s touto službou prichádza už tretí rok, a to s cieľom zabezpečiť návštevníkom slovenských veľhôr ekonomickejšie a ekologickejšie parkovanie a premiestňovanie sa ohľaduplné k životnému prostrediu aj turistom,“ povedala Jeleňová.