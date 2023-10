Záchytný bod vo Veľkom Krtíši končí, mimoriadna situácia v okrese trvá

Veľký Krtíš 4. októbra (TASR) - Záchytný bod vo Veľkom Krtíši ukončí svoju činnosť, na registráciu cudzincov bude ďalej slúžiť zariadenie migračného úradu v Opatovskej Novej Vsi. TASR o tom v stredu informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR s tým, že mimoriadna situácia v okrese však aj naďalej trvá.



Ako uviedol, dôvodom pre zriadenie záchytného bodu vo Veľkom Krtíši bola jeho logisticky výhodná poloha. "Pokračovanie na danom mieste už v súčasnosti nie je možné, preto sa vybavovanie začalo v Opatovskej Novej Vsi," objasnil. Doplnil, že tento tábor migračného úradu je pre žiadateľov o azyl, ktorí patria medzi zraniteľné skupiny osôb. "Z bezpečnostných a zdravotných dôvodov preto bolo treba urobiť úpravy v tábore tak, aby žiadatelia o azyl a tranzitné osoby neprichádzali do kontaktu," objasňuje s tým, že v utorok (3. 10.) bolo v objekte vo Veľkom Krtíši 20 ľudí.



Odbor zdôrazňuje, že v tábore bude cudzinecká polícia registrovať a lustrovať osoby v národných, ako aj medzinárodných informačných systémoch. Prítomné budú aj mimovládne organizácie, ktoré zabezpečujú doplnkovú starostlivosť.



SR od štvrtka (5. 10.) obnovuje dočasné kontroly na vnútornej hranici s Maďarskom. Zavedené sú do 14. októbra a budú náhodné. Zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá, snahou bude čo najmenej obmedziť plynulosť premávky. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Ľudovít Ódor poverený vedením rezortu vnútra. Dodal, že kontroly na hraniciach naďalej nepovažuje za riešenie migračnej situácie v Európskej únii.



Ministerstvo vnútra SR vyčíslilo na zabezpečenie dočasnej obnovy kontrol na vnútornej hranici s Maďarskom finančné prostriedky vo výške vyše 1,4 milióna eur.