Diaľničiari začnú s prípravou stavby protihlukovej steny v Lamači

Bratislava 30. januára (TASR) - Prvý februárový pondelok (5. 2.) sa začnú prípravné práce na mieste výstavby protihlukovej steny v bratislavskom Lamači. Oznámila to Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá zároveň upozornila na súvisiace dopravné obmedzenie na diaľnici D2.



"Týkajú sa približne trojkilometrového úseku medzi križovatkou Bory a čerpacou stanicou pri tuneli Sitina," priblížil odbor marketingu a komunikácie NDS. Práce majú trvať niekoľko týždňov, vždy v dennom časovom úseku. "Budú ich realizovať od 8.00 do 17.00 h, aby sa motoristi mohli vyhnúť príležitostným obmedzeniam," dodala NDS. Požiadala zároveň motoristov o ohľaduplnosť a vyššiu opatrnosť v danom úseku.



Diaľničiari podpísali zmluvu na výstavbu protihlukovej steny v Lamači v lete 2023. Zhotoviteľom je spoločnosť Dopravstav. Vybudovať má mobilné protihlukové steny na oboch stranách diaľnice i v stredovom páse. Podľa harmonogramu prác, ktorý bol prílohou zmluvy, by mali dielo dokončiť a začať kolaudovať v auguste 2025. Cena za dielo je 21.869.039 eur bez DPH (26.242.846 eur s DPH).



Za výstavbu protihlukovej steny, ktorá má znížiť hluk z diaľnice, priamo obťažujúci obyvateľov Lamača, bojovala miestna samospráva roky. O forme mobilnej bariéry sa hovorilo už dlhšie, viackrát sa posúval predpokladaný termín výstavby v dôsledku predlžovania povoľovacích procesov a riešenia námietok voči forme realizácie protihlukovej steny i dosahu na životné prostredie.