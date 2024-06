Začiatkom prázdnin dôjde k úprave cestovných poriadkov v Bratislave

Bratislava 22. júna (TASR) - Začiatkom letných prázdnin dôjde v Bratislave k úprave trás aj cestovných poriadkov viacerých liniek. Od 1. júla začnú všetky linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) premávať v pracovných dňoch podľa cestovného poriadku platného pre pracovne dni - školské prázdniny. Študentská linka 7 nebude počas prázdnin premávať. Tento režim bude platiť do 30. augusta. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informoval na svojom webe.



Na linke 33 nahradí DPB najstaršie trolejbusy mladšími. "Zmena vozidiel so sebou prinesie aj zmenu grafikonu, kratšie trolejbusy budú premávať častejšie. Cestovné poriadky liniek 32 a 33 budú pri cestách z Dlhých dielov naďalej koordinované," priblížil DPB.



Od 1. júla budú upravené trasy a cestovné poriadky vybraných liniek. Na linke 29 (Malá scéna - Riviéra - Devín - Devínska Nová Ves, Opletalova) dôjde podľa DPB k zlepšeniu intervalu počas pracovných dní.



Na autobusovej linke 30 príde k lokálnej úprave trasy v Lamači. Linka 30 bude odklonená z Vrančovičovej ulice cez Podháj, v rámci Lamača bude premávať nasledovne: Nemocnica Bory - Hodonínska - Podháj - obratisko Lamač - Podháj - Segnáre - Tesco Lamač. Cestujúci smerujúci z Lamača na Patrónku tak budú využívať zastávky MHD v zhodnom smere, ako v súčasnosti obsluhuje linka 63 smerujúca na Patrónku. Zároveň bude linka 30 premávať počas pracovných dní v úseku Lamač - Patrónka častejšie ako doposiaľ.



Linka 70 bude v smere do centra mesta obsluhovať novú zastávku Lúčna v lokalite Nový Ružinov.



Linka 147 bude premávať po upravenej trase Hodžovo nám. - Šulekova - Havlíčkova - Kalvária - Prokopa Veľkého - Depo Hroboňova. Prestup na trolejbusové linky sa takto presunie z Búdkovej k Depu Hroboňova. Upravuje sa aj doba prevádzky účelových liniek 25, 26 a 92 v sobotu.



DPB zároveň avizoval, že nové cestovné poriadky budú vydané aj pre ďalšie linky. Odporúča preto cestujúcim, aby si pred cestou skontrolovali cestovné poriadky. V priebehu leta budú vo viacerých lokalitách prebiehať výlukové práce, o ktorých bude informovať v dostatočnom predstihu.