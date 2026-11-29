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Začiatok adventu prinesie do Novej Bane sériu vianočných podujatí
Ako priblížila manažérka kultúry a športu z novobanského mestského úradu Dagmar Lachká, trhy sa budú konať každý deň v čase od 16.00 do 20.00 h.
Autor TASR
Nová Baňa 29. novembra (TASR) - V Novej Bani už tradične organizujú počas prvého adventného týždňa v kultúrno-spoločenskom priestore mestskej tržnice podujatie Vianočná Nová Baňa. Od pondelka 30. novembra do nedele 6. decembra sa môžu domáci, ale aj návštevníci mesta tešiť na vianočné trhy či viaceré kultúrne vystúpenia.
Ako priblížila manažérka kultúry a športu z novobanského mestského úradu Dagmar Lachká, trhy sa budú konať každý deň v čase od 16.00 do 20.00 h. Každý deň spestria program podujatia približne hodinové kultúrne vystúpenia so začiatkom o 17.00 h.
„Do programu sa zapájajú už tradične všetky školy a školské zariadenia v Novej Bani, takisto svoj priestor dostanú domáce zoskupenia, ako je folklórna skupina Vinička, folklórny súbor Háj, Kantus Monteregis, Heligonkári,“ priblížila Lachká s tým, že prídu aj Betlehemci, ktorých stvárnia divadelníci z Divadelného súboru Múza.
„V rámci Vianočnej Novej Bane budeme mať aj primátorský punč, je to podujatie, ktoré si dáva za cieľ spájať ľudí. Pán primátor aj so svojimi predchodcami pohostí návštevníkov bezodplatne,“ doplnila Lachká. V sobotu 5. decembra poteší deti príchod Mikuláša, týždeň uzavrie v nedeľu 6. decembra koncert Kataríny Koščovej.
Vianočná Nová Baňa je podľa Lachkej medzi obyvateľmi obľúbeným podujatím, ktoré radi navštevujú. „Samozrejme, je to aj tým, že vystupujú v programe deti, takže prídu rodičia, starí rodičia, priatelia, takže tá návštevnosť je početná a my sa z toho tešíme,“ poznamenala s tým, že nezabúdajú ani na bezpečnosť návštevníkov. Podujatie sa koná na priestranstve, ktoré je monitorované kamerovým systémom a o bezpečnosť sa počas podujatia stará aj mestská polícia.
Ako priblížila manažérka kultúry a športu z novobanského mestského úradu Dagmar Lachká, trhy sa budú konať každý deň v čase od 16.00 do 20.00 h. Každý deň spestria program podujatia približne hodinové kultúrne vystúpenia so začiatkom o 17.00 h.
„Do programu sa zapájajú už tradične všetky školy a školské zariadenia v Novej Bani, takisto svoj priestor dostanú domáce zoskupenia, ako je folklórna skupina Vinička, folklórny súbor Háj, Kantus Monteregis, Heligonkári,“ priblížila Lachká s tým, že prídu aj Betlehemci, ktorých stvárnia divadelníci z Divadelného súboru Múza.
„V rámci Vianočnej Novej Bane budeme mať aj primátorský punč, je to podujatie, ktoré si dáva za cieľ spájať ľudí. Pán primátor aj so svojimi predchodcami pohostí návštevníkov bezodplatne,“ doplnila Lachká. V sobotu 5. decembra poteší deti príchod Mikuláša, týždeň uzavrie v nedeľu 6. decembra koncert Kataríny Koščovej.
Vianočná Nová Baňa je podľa Lachkej medzi obyvateľmi obľúbeným podujatím, ktoré radi navštevujú. „Samozrejme, je to aj tým, že vystupujú v programe deti, takže prídu rodičia, starí rodičia, priatelia, takže tá návštevnosť je početná a my sa z toho tešíme,“ poznamenala s tým, že nezabúdajú ani na bezpečnosť návštevníkov. Podujatie sa koná na priestranstve, ktoré je monitorované kamerovým systémom a o bezpečnosť sa počas podujatia stará aj mestská polícia.