Začiatok júna bude v B. Bystrici patriť Dňom tanca, vo Zvolene divadlu

Banská Bystrica 31. mája (TASR) – Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pripravujú na prvé dva júnové týždne divadelný a tanečný festival s medzinárodnou účasťou. Ako tvrdia organizátori, Dni tanca a Zámocké hry zvolenské ponúknu milovníkom kultúry špičkové predstavenia, workshopy i diskusie.



Dni tanca s podtitulom Tanec pre každé telo sa v Banskej Bystrici uskutočnia od 4. do 11. júna. Ako v stredu uviedla riaditeľka Divadla Štúdio tanca Lucia Kašiarová, návštevníci uvidia prierez toho najlepšieho zo súčasného tanca reprezentovaný rôznorodými tanečníkmi. Uvidia matku, dieťa, tancujúceho herca, hrajúceho tanečníka, tancujúcich netanečníkov, hendikepovaných či umelcov z rôznych kultúrnych zázemí.



"Našou činnosťou sa snažíme o decentralizáciu prezentácie profesionálneho umenia mimo Bratislavy a snažíme sa ľudí motivovať, aby za kultúrou cestovali aj do regiónov v rámci takzvaného kultúrneho turizmu. Rovnako sa snažíme odprezentovať naše divadlo aj zahraničným promotérom. Podarilo sa nám v rámci druhého ročníka Slovenskej tanečnej platformy zariadiť, že promotéri prídu nielen do hlavného mesta, ale aj priamo k nám, do Banskej Bystrice. Tu uvidia, aké profesionálne zázemie máme aj vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)," konštatovala Kašiarová.



Od 2. do 11. júna bude zasa Zvolen hostiť 49. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské. Ponúkne pestrý divadelný program i priestor pre komunitné stretnutia a prezentovanie tém z oblasti kultúry, vzdelávania a ekológie. Hosťovať tam bude 23 umeleckých zoskupení v 25 predstaveniach.



Ako dodal predseda BBSK Ondrej Lunter, divadlá sa spájajú pod heslom Hráme spolu, čo je príklad toho, ako môžu veci v kraji fungovať, keď všetci ťahajú za jeden povraz. "BBSK v tomto roku na činnosť svojich 22 kultúrnych inštitúcií vyčlenil z rozpočtu viac ako 11,3 milióna eur. Na festivaly a podujatia s medzinárodnou účasťou tento rok prispievame 111.000 eurami," zdôraznil Lunter.



Počas festivalov kraj pripravil špeciálne autobusové spoje, ktoré večer dopravia ľudí zo Zvolena do Banskej Bystrice po skončení jednotlivých predstavení.