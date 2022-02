Začiatok sanačných prác na skládke vo Vrakuni nie je stále známy

Bratislava 9. februára (TASR) – Termín začiatku sanačných prác na bývalej skládke Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni nie je stále známy. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pokračuje v rokovaniach so zhotoviteľom prác. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor envirorezortu. Práce by v zmysle projektu mali následne trvať 3,5 roka vrátane dvojročného posanačného monitoringu.



"Sanačná etapa spočívajúca v realizácii podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy, ako aj ďalšie práce, zatiaľ realizovaná nebola a nebol vytýčený termín začiatku prác," skonštatoval komunikačný odbor. S prácami by sa malo začať po ukončení procesu vyvlastňovacích konaní a po dohode so zhotoviteľom.



Začiatok prác brzdia najmä zdĺhavé procesy viacerých konaní, či už stavebné, alebo vyvlastňovacie. "Pri všetkých konaniach boli podané odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam, niektoré z vyvlastňovacích konaní boli napadnuté na súde," pripomenulo ministerstvo. Podaných bolo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania. Podmienkou stavebného povolenia totiž bolo, že stavať sa môže len na tých pozemkoch, ktoré štát má alebo úspešne vyvlastnil. Envirorezort už predtým viackrát pripomenul, že cieľom vyvlastnenia nie je odňatie vlastníckeho práva, ale jeho dočasné obmedzenie na čas realizácie projektu.



Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo, a to aj pre povoľovací proces, ktorý brzdili viaceré odvolania.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.