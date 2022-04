Začiatok sanačných prác na skládke vo Vrakuni nie je stále známy

Bratislava 24. apríla (TASR) – Termín začiatku sanačných prác na bývalej skládke Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni nie je stále známy. Začiatok prác brzdia podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR najmä zdĺhavé procesy s vyvlastňovaním pozemkov. Rezort však odmieta, že by to bolo jeho vinou. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu.



"Začiatok prác pri odstraňovaní vrakunskej skládky brzdia najmä zdĺhavé procesy súvisiace s vyvlastnením pozemkov. Nie je to však vinou ministerstva. V súčasnosti MŽP iniciovalo rokovania s problémovými vlastníkmi s cieľom dosiahnutia dohody," priblížilo ministerstvo.



S prácami by sa mohlo začať po ukončení procesu vyvlastňovacích konaní a po dohode so zhotoviteľom prác. Envirorezort pritom už predtým viackrát pripomenul, že cieľom vyvlastnenia nie je odňatie vlastníckeho práva, ale jeho dočasné obmedzenie na čas realizácie projektu. "Práce po ich spustení by v zmysle projektu mali trvať 3,5 roka a to vrátane dvojročného posanačného monitoringu," doplnilo ministerstvo.



Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo, a to aj pre povoľovací proces, ktorý brzdili viaceré odvolania.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.