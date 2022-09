Začiatok sanačných prác na skládke vo Vrakuni zostáva stále otázny

Bratislava 16. septembra (TASR) – Kedy sa začne so sanačnými prácami na bývalej skládke Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni, zostáva naďalej otázne. Dôvodom sú stále nevyrovnané majetkovoprávne vzťahy k pozemkom, podané žaloby zároveň zabránili využiť eurofondy. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR plánuje v najbližšej dobe zverejniť ďalší postup v tejto veci. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu.



Ministerstvo ubezpečuje, že ochrana životného prostredia i zdravia ľudí pri odstraňovaní environmentálnych záťaží vrátane tej vo Vrakuni, je stále jeho prioritou. Pripomína však, že sanácia skládky sa musí uskutočniť v súlade s platnou legislatívou, preto je potrebné zabezpečiť právny vzťah k všetkým potrebným pozemkom. Bez doriešenia práva k nim nie je možné v projekte sanácie pokračovať.



"Začiatok prác brzdia najmä zdĺhavé procesy, ktoré MŽP nemá priamo vo svojich rukách, a to najmä majetkovoprávne usporiadanie pozemkov," odpovedalo ministerstvo na otázku TASR, či necíti zodpovednosť za súčasný stav projektu sanácie skládky, keďže stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť už vlani na jar. Zároveň nadobudli právoplatnosť aj rozhodnutia o dočasnom obmedzení vlastníckeho práva vo všetkých siedmich prípadoch.



"Niektorí vlastníci napadli rozhodnutia o vyvlastnení a taktiež boli zo strany niektorých subjektov podané žaloby na Krajský súd v Bratislave proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava vo veci vydaného stavebného povolenia," zdôraznil envirorezort. Tieto žaloby zároveň podľa neho zmarili možnosť využiť na vrakunskú envirozáťaž financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ministerstvo preto plánuje v najbližšej dobe zverejniť návrh ďalšieho postupu vo veci vrakunskej envirozáťaže.



Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.



Práce by mali po ich spustení v zmysle projektu trvať 3,5 roka, a to vrátane dvojročného posanačného monitoringu.