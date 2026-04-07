Začiatok výstavby bytového domu v Brezne plánujú na letné mesiace
Autor TASR
Brezno 7. apríla (TASR) - Nový bytový dom na Sekurisovej ulici v Brezne má priniesť 50 bytov bežného štandardu. Mesto tak pokračuje v rozširovaní možností dostupného nájomného bývania. Počíta, že demolačné práce na starom objekte ukončí v polovici apríla, následne pozemok vyčistí a terén pripraví na samotnú výstavbu. Jej začiatok plánujú na letné mesiace.
Ako vysvetlil na webe mesta zástupca breznianskeho primátora Miroslav Fašang, od momentu, keď získali do svojho vlastníctva budovu bývalého školiaceho strediska, hľadali jej najvhodnejšie využitie. Posudzovali viacero alternatív, a to od rekonštrukcie až po úplne novú výstavbu. Pri rozhodovaní zohrali kľúčovú úlohu najmä odborné názory projektantov, technická náročnosť prípadnej prestavby, ale i reálne možnosti využitia danej lokality.
„Ukázalo sa, že obnova objektu by bola technicky aj finančne veľmi náročná a výsledok by zároveň nedosahoval štandardy moderného bývania. Najefektívnejším riešením je výstavba nového bytového domu, ktorý prirodzene nadviaže na už dokončený mestský bytový dom na ulici ŠLN a na bytový dom na ulici MPČĽ, ktorý sa pripravuje na príchod nových obyvateľov. Zámer zároveň zapadá do širšieho rozvoja tejto lokality, kde svoje projekty postupne realizujú i súkromní developeri,“ zdôraznil Fašang.
So začiatkom výstavby bude môcť mesto začať po splnení všetkých administratívnych a finančných podmienok. Predpokladaný termín začiatku realizácie je naplánovaný na letné mesiace roka 2026. Hoci podľa Fašanga tento projekt nevyrieši celkový dopyt po dostupnom nájomnom bývaní v meste, predstavuje konkrétny krok k jeho postupnému zlepšovaniu. Samospráva zároveň pripravuje ďalšie projekty bytovej výstavby.
Nový bytový dom prinesie 50 jedno- až trojizbových nájomných bytov v bežnom štandarde s dôrazom na komfort a potreby moderného bývania. Projekt počíta s energeticky úspornými riešeniami, využitím alternatívnych zdrojov energie, podzemnou garážou, bezbariérovým prístupom a modernými architektonickými prvkami reflektujúcimi požiadavky výstavby podporovanej Štátnym fondom rozvoja bývania.
Príprava projektu bytového domu na Sekurisovej ulici sa začala už v roku 2021. „Ide o komplexný proces zahŕňajúci projektovú prípravu, povoľovacie konania aj zabezpečenie financovania, čo si prirodzene vyžaduje dlhší čas. V súčasnosti má projekt právoplatné stavebné povolenie, vysúťaženého zhotoviteľa a podanú žiadosť o financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ dodal Fašang.
