Začiatok výstavby mosta v Kremničke odhadujú na úvod budúceho roka

Banská Bystrica 23. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica intenzívne pokračuje v príprave projektu nového mosta ponad rýchlostnú cestu R1 v mestskej časti Kremnička. Starý muselo dať zbúrať vlani v septembri z dôvodu jeho havarijného stavu. Radnica sa snaží zabezpečiť čo najrýchlejšiu realizáciu tohto dôležitého dopravného uzla. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Ján Nosko s tým, že ak všetko pôjde podľa plánu, začiatok výstavby nového mosta odhadujú na úvod budúceho roka.



"Stretli sme s projekčnou spoločnosťou ISPO, ktorá pre nás pripravuje projektovú dokumentáciu na výstavbu nového mosta. Na stretnutí boli predstavené viaceré alternatívy projektu a zadefinované kľúčové parametre, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší postup," uviedol primátor.



Pripomenul, že hoci most nebol vo vlastníctve mesta, napriek tomu v súčasnosti financujú prípravu tohto projektu z vlastných zdrojov. "Umožní nám to urýchliť procesy do termínu, kým sa vyjasnia vzťahy týkajúce sa vlastníctva a financovania, a následne po ich doriešení bude možné okamžite začať s jeho realizáciou. Už teraz však vieme, že náklady na nový most budú vysoké. Čaká nás séria rokovaní s predstaviteľmi štátu, Národnou diaľničnou spoločnosťou, ale aj inými inštitúciami, ktoré budú kľúčové pri zabezpečení potrebných financií. Projekt pre stavebné povolenie by mal byť hotový do septembra 2025," zdôraznil Nosko.



Projekt nového mosta vypracováva spoločnosť ISPO, inžinierske stavby so sídlom v Prešove. Zo siedmich spoločností predložila najnižšiu cenovú ponuku. Vysúťažená suma je v objeme 128.670 eur s DPH.



Na území Banskej Bystrice je 82 mostných objektov a lávok. Približne polovica z nich je vo vlastníctve a správe mesta, pri niektorých vlastník identifikovaný nebol. Z tohto počtu sa približne 11 percent mostov a lávok nachádza v havarijnom stave. Samospráva vykonáva ich pravidelnú diagnostiku.