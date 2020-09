Začína sa 15. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik

Piešťany 10. septembra (TASR) – V Piešťanoch sa vo štvrtok začína 15. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Cinematik. Festivalové brány v Dome umenia o 19.00 h symbolicky otvorí slovenská premiéra filmu Služobníci režiséra Ivana Ostrochovského. Účasť na otváracom ceremoniáli prisľúbili aj tvorcovia filmu. Informoval o tom PR festivalu Peter Konečný.



Cinematik sa tento rok aj napriek viacerým organizačným zmenám pre pandémiu nového koronavírusu uskutoční vo svojej štandardnej dĺžke šiestich festivalových dní, uvedie spolu 86 filmov, z nich 73 dlhometrážnych a 13 stredo- a krátkometrážnych. Ako informoval Konečný, diváci sa môžu do utorka 15. septembra tešiť na premiérové uvedenia, udeľovanie cien, diskusie, prehliadky či prednášky. Projekcie sa budú konať v Dome umenia, kine Fontána, Kino Klube, kine Kúpele, Elektrárni Piešťany a v novom kultúrnom centre Arta. Dôležitou zmenou je, že v tomto ročníku nebudú k dispozícii vstupenky na jednotlivé projekcie, do kinosál sa návštevníci dostanú len s akreditáciou, ktorú organizátori odporúčajú zakúpiť si cez internet. Pristúpili aj k zrušeniu všetkých projekcií po 23.00 h. "Polnočná sekcia Za hranicou kultu sa vrátane všetkých svojich titulov presúva do budúcoročného programu," uviedol Konečný.



Filmové snímky uvedie Cinematik v dvoch súťažných a ôsmich programových sekciách. V súťažnej sekcii Meeting Point Europe medzinárodná porota filmových kritikov rozhoduje o najlepšom európskom filme uplynulého roka spomedzi deviatich vybraných snímok a v Cinematik.doc porotcovia vyberajú najlepší domáci dokument, súťaží šesť filmov. Nesúťažné sekcie sú Poľsko pod lupou, Rešpekt: Wojciech Smarzowski, Nádej, O zvieratách a ľuďoch, Cesty slávy, Čo dom dal a Other Spaces.



Podujatie podporuje Audiovizuálny fond, ministerstvo financií a ministerstvo dopravy a výstavby, spoluorganizátorom je mesto Piešťany, Umelecký súbor Lúčnica - Dom umenia. Čestnou riaditeľkou festivalu je od jeho vzniku v roku 2006 herečka Božidara Turzonovová, výkonným riaditeľom Tomáš Klenovský a umeleckým riaditeľom Vladimír Štric.