< sekcia Regióny
Začína sa 33. Febiofest Bratislava, premietne aj filmové klasiky
V programe figuruje aj titul Vadí - nevadí, uvedením filmu chcú organizátori vzdať poctu režisérke, scenáristke, spisovateľke a pedagogičke Eve Borušovičovej, ktorá predčasne zomrela v júni 2025.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - V hlavnom meste sa v stredu začína 33. ročník medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava. Do 17. marca premietne vyše šesťdesiatku filmov v Kine Lumiére a Kine Mladosť. V programe má súťažné sekcie, nové snímky z veľkých svetových festivalov, ale aj filmové klasiky.
„Mne osobne je veľmi blízka sekcia Zrkadlo minulosti - filmy staršieho dátumu, ktoré sú stále mimoriadne atraktívne aj pre dnešného diváka,“ hovorí prezident festivalu Peter Dubecký. Upozorňuje napríklad na klasiku zo zbierky Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Ružové sny (1976), ktorá si tento rok pripomína 50 rokov od svojho vzniku. „Je to poetický príbeh krásnej Johanky v podaní Ivy Bittovej a Juraja Nvotu ako poštára Jakuba. Aj po päťdesiatich rokoch si ho opäť veľmi rád pozriem a verím, že si ho radi vychutnajú aj diváci,“ približuje Dubecký. Na slávnostnom uvedení filmu sa osobne zúčastní jeho režisér Dušan Hanák spolu so scenáristom Dušanom Dušekom, kameramanom Dodom Šimončičom a hlavným predstaviteľom Jurajom Nvotom.
V programe figuruje aj titul Vadí - nevadí, uvedením filmu chcú organizátori vzdať poctu režisérke, scenáristke, spisovateľke a pedagogičke Eve Borušovičovej, ktorá predčasne zomrela v júni 2025. „Je fajn, že si Evu pripomenieme rok po jej smutnom odchode filmom, ktorý sa dnes už nehrá ani v kinách, ani v televízii a ktorý vytvorila spolu so svojou sestrou,“ dodáva Dubecký.
Festival pripomenie aj storočnicu poľského režiséra Andrzeja Wajdu. Do programu zaradil jeho filmy Zasľúbená krajina a Kronika milostných nehôd, ktoré patria k najvýznamnejším dielam jeho tvorby.
Veľkým filmovým zážitkom bude podľa Dubeckého aj opätovné uvedenie snímky Mechanický pomaranč od Stanleyho Kubricka, ktorá si pripomína 55 rokov od svojho vzniku.
Febiofest Bratislava prináša pestrý výber filmov, sú medzi nimi festivalové a distribučné kinohity, hĺbavejšie dokumentárne snímky reflektujúce aktuálne spoločenské témy i česko-slovenské premiéry. Otváracím filmom je Šampión - životopisná dráma o fenomenálnom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi a jeho trénerke rakúskeho pôvodu Hilde Múdrej. V snímke českého režiséra Jakuba Červenku hrajú v hlavných úlohách Adam Kubala a Jana Nagyová Pulm. Filmová novinka sa bude uchádzať o titul najlepší celovečerný hraný film v súťažnej sekcii V strede Európy.
Do Súťaže krátkych filmov vybrala dramaturgia festivalu zo stoviek snímok zo strednej Európy dvadsať najlepších titulov. Podľa umeleckého riaditeľa festivalu Ondreja Starinského budú o hlavnú cenu súťažiť snímky všetkých žánrov - od hraných cez animované až po experimentálne. Silné zastúpenie bude mať aj domáca kinematografia.
„Mne osobne je veľmi blízka sekcia Zrkadlo minulosti - filmy staršieho dátumu, ktoré sú stále mimoriadne atraktívne aj pre dnešného diváka,“ hovorí prezident festivalu Peter Dubecký. Upozorňuje napríklad na klasiku zo zbierky Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Ružové sny (1976), ktorá si tento rok pripomína 50 rokov od svojho vzniku. „Je to poetický príbeh krásnej Johanky v podaní Ivy Bittovej a Juraja Nvotu ako poštára Jakuba. Aj po päťdesiatich rokoch si ho opäť veľmi rád pozriem a verím, že si ho radi vychutnajú aj diváci,“ približuje Dubecký. Na slávnostnom uvedení filmu sa osobne zúčastní jeho režisér Dušan Hanák spolu so scenáristom Dušanom Dušekom, kameramanom Dodom Šimončičom a hlavným predstaviteľom Jurajom Nvotom.
V programe figuruje aj titul Vadí - nevadí, uvedením filmu chcú organizátori vzdať poctu režisérke, scenáristke, spisovateľke a pedagogičke Eve Borušovičovej, ktorá predčasne zomrela v júni 2025. „Je fajn, že si Evu pripomenieme rok po jej smutnom odchode filmom, ktorý sa dnes už nehrá ani v kinách, ani v televízii a ktorý vytvorila spolu so svojou sestrou,“ dodáva Dubecký.
Festival pripomenie aj storočnicu poľského režiséra Andrzeja Wajdu. Do programu zaradil jeho filmy Zasľúbená krajina a Kronika milostných nehôd, ktoré patria k najvýznamnejším dielam jeho tvorby.
Veľkým filmovým zážitkom bude podľa Dubeckého aj opätovné uvedenie snímky Mechanický pomaranč od Stanleyho Kubricka, ktorá si pripomína 55 rokov od svojho vzniku.
Febiofest Bratislava prináša pestrý výber filmov, sú medzi nimi festivalové a distribučné kinohity, hĺbavejšie dokumentárne snímky reflektujúce aktuálne spoločenské témy i česko-slovenské premiéry. Otváracím filmom je Šampión - životopisná dráma o fenomenálnom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi a jeho trénerke rakúskeho pôvodu Hilde Múdrej. V snímke českého režiséra Jakuba Červenku hrajú v hlavných úlohách Adam Kubala a Jana Nagyová Pulm. Filmová novinka sa bude uchádzať o titul najlepší celovečerný hraný film v súťažnej sekcii V strede Európy.
Do Súťaže krátkych filmov vybrala dramaturgia festivalu zo stoviek snímok zo strednej Európy dvadsať najlepších titulov. Podľa umeleckého riaditeľa festivalu Ondreja Starinského budú o hlavnú cenu súťažiť snímky všetkých žánrov - od hraných cez animované až po experimentálne. Silné zastúpenie bude mať aj domáca kinematografia.