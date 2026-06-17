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Začína sa 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava
Ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia.
Autor TASR
Myjava 17. júna (TASR) - Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 sa začína v stredu o 9.00 na Námestí M. R. Štefánika v Myjave programom pre deti. Podujatie potrvá do nedele (21. 6.), ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na kopaniciach sa uskutoční presne 50. raz v tejto podobe. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Podujatie sa začína pásmom tradičných hier, ktoré je určené žiakom základných škôl s názvom EN-TEN-TÍČKI. Vo štvrtok (18. 6.) budú hry v rovnakom čase a na rovnakom mieste pripravené pre deti z materských škôl.
V stredu popoludní bude nasledovať vernisáž výstavy Paličkované časom v SNM - Múzeu SNR v Myjave, venovanej desiatemu výročiu zápisu tylovej paličkovanej čipky do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Medzinárodný rozmer festivalu podčiarkne účasť hostí z Českej republiky, Grécka, Indie, Mexika a USA. Mimoriadnu pozornosť organizátori upriamujú na vystúpenie severoamerických Indiánov z kmeňa Meskwaki, ktorí sa na myjavskom festivale predstavia vôbec po prvý raz v jeho histórii.
Hlavný festivalový program sa naplno rozbehne v piatok (19. 6.) slávnostným otvorením a odovzdávaním Ceny festivalu. Návštevníkov čakajú vystúpenia domácich i zahraničných súborov, tradičný jarmok, súťaž o Cenu Samka Dudíka, programy venované folklórnym tradíciám slovenských regiónov aj záverečný nedeľný galaprogram.
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 pripravujú mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava a SNM - Múzeum SNR v Myjave. Podujatie je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má štatút CIOFF International Recognized.
Podujatie sa začína pásmom tradičných hier, ktoré je určené žiakom základných škôl s názvom EN-TEN-TÍČKI. Vo štvrtok (18. 6.) budú hry v rovnakom čase a na rovnakom mieste pripravené pre deti z materských škôl.
V stredu popoludní bude nasledovať vernisáž výstavy Paličkované časom v SNM - Múzeu SNR v Myjave, venovanej desiatemu výročiu zápisu tylovej paličkovanej čipky do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Medzinárodný rozmer festivalu podčiarkne účasť hostí z Českej republiky, Grécka, Indie, Mexika a USA. Mimoriadnu pozornosť organizátori upriamujú na vystúpenie severoamerických Indiánov z kmeňa Meskwaki, ktorí sa na myjavskom festivale predstavia vôbec po prvý raz v jeho histórii.
Hlavný festivalový program sa naplno rozbehne v piatok (19. 6.) slávnostným otvorením a odovzdávaním Ceny festivalu. Návštevníkov čakajú vystúpenia domácich i zahraničných súborov, tradičný jarmok, súťaž o Cenu Samka Dudíka, programy venované folklórnym tradíciám slovenských regiónov aj záverečný nedeľný galaprogram.
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 pripravujú mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava a SNM - Múzeum SNR v Myjave. Podujatie je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má štatút CIOFF International Recognized.