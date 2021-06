Art Film Fest v Košiciach ponúkne 45 filmov aj sprievodné podujatia

Košice 23. júna (TASR) – V Košiciach sa v stredu začína 28. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest (AFF), potrvá do nedele 27. júna. Celý program tvorí 45 domácich i zahraničných filmov. Pre TASR to povedal umelecký riaditeľ festivalu Peter Nagel. Na festivale tiež privítajú filmárskych hostí a pre publikum je pripravený aj sprievodný program, ktorého súčasťou sú i výstava či diskusie.



Vlani sa AFF z dôvodu pandémie nového koronavírusu nekonal, oproti predchádzajúcim ročníkom bude komornejší. „Myslím, že sa nám do piatich dní podarilo sústrediť veľmi kvalitný program. Prioritne sa zameriavame na top festivaly ako Cannes, Benátky, Berlín, Sundance, Rotterdam. Práve z týchto festivalov pochádza najviac filmov, ktoré diváci budú môcť počas týchto dní vidieť,“ povedal Nagel. Podľa jeho slov pôjde v drvivej väčšine o exkluzívne predstavenia noviniek slovenskej a svetovej kinematografie. Zdôvodnil to tým, že z programu sú na prípadnú distribúciu zakúpené zatiaľ len štyri filmy.







V Medzinárodnej súťaži hraných filmov udelí festival ocenenia Modrý anjel tvorcom prvých, druhých alebo tretích hraných filmov z celého sveta. Ďalší program ponúkne súborný výber Panoráma, kde sa ocitnú vybrané novinky z ostatných obvyklých programových sekcií.



Sekcia Slovenská sezóna obsahuje 14 nových filmov, 12 uvedú v premiére. „Z toho je osem filmov dokumentárnych a päť z nich nakrútili ženy režisérky. Považujem to za veľmi pozitívny signál, možno nástupu nového typu tvorivej generácie slovenskej kinematografie,“ dodal.



V rámci AFF tradične odovzdajú aj ocenenia za umelecký prínos ako Hercova misia, Zlatá kamera či Cena prezidenta festivalu.