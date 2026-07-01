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Začína sa čiastočná obnova zámku v Hlohovci

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Mesto sa na projekte podieľa financovaním na úrovni ôsmich percent.

Autor TASR
Hlohovec 1. júla (TASR) - Počas nasledujúcich 12 mesiacov prejde čiastočnou obnovou druhé nadzemné podlažie hlohovského zámku. Mesto v stredu odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Celková hodnota investície predstavuje 1,46 milióna eur s DPH. Financovaná je primárne z Programu Slovensko. Informovalo o tom mesto Hlohovec.

Mesto sa na projekte podieľa financovaním na úrovni ôsmich percent. Súčasťou prác budú reštaurátorské výskumy, sanácia stien a stropov, doplnenie muriva či obnova historických omietok.

Takisto reštaurovanie drevených obkladov, stropov, stien, pôvodných dverí a portálov, obnova vzácnych drevených mozaikových podláh a modernizácia elektroinštalácie a technických rozvodov vrátane zabezpečovacích a protipožiarnych systémov.

Zámok v súčasnosti slúži ako centrum kultúry a umenia. Nachádza sa v ňom expozícia vlastivedného múzea, galéria, kde sa pravidelne konajú výstavy, na nádvorí zámku sú organizované koncerty.
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