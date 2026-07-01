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Začína sa čiastočná obnova zámku v Hlohovci
Mesto sa na projekte podieľa financovaním na úrovni ôsmich percent.
Autor TASR
Hlohovec 1. júla (TASR) - Počas nasledujúcich 12 mesiacov prejde čiastočnou obnovou druhé nadzemné podlažie hlohovského zámku. Mesto v stredu odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Celková hodnota investície predstavuje 1,46 milióna eur s DPH. Financovaná je primárne z Programu Slovensko. Informovalo o tom mesto Hlohovec.
Mesto sa na projekte podieľa financovaním na úrovni ôsmich percent. Súčasťou prác budú reštaurátorské výskumy, sanácia stien a stropov, doplnenie muriva či obnova historických omietok.
Takisto reštaurovanie drevených obkladov, stropov, stien, pôvodných dverí a portálov, obnova vzácnych drevených mozaikových podláh a modernizácia elektroinštalácie a technických rozvodov vrátane zabezpečovacích a protipožiarnych systémov.
Zámok v súčasnosti slúži ako centrum kultúry a umenia. Nachádza sa v ňom expozícia vlastivedného múzea, galéria, kde sa pravidelne konajú výstavy, na nádvorí zámku sú organizované koncerty.
Mesto sa na projekte podieľa financovaním na úrovni ôsmich percent. Súčasťou prác budú reštaurátorské výskumy, sanácia stien a stropov, doplnenie muriva či obnova historických omietok.
Takisto reštaurovanie drevených obkladov, stropov, stien, pôvodných dverí a portálov, obnova vzácnych drevených mozaikových podláh a modernizácia elektroinštalácie a technických rozvodov vrátane zabezpečovacích a protipožiarnych systémov.
Zámok v súčasnosti slúži ako centrum kultúry a umenia. Nachádza sa v ňom expozícia vlastivedného múzea, galéria, kde sa pravidelne konajú výstavy, na nádvorí zámku sú organizované koncerty.