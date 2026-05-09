Začína sa ďalší ročník medzinárodného Festivalu paličkovanej čipky
Autor TASR
Krakovany 9. mája (TASR) - Obec Krakovany v okrese Piešťany sa stala opäť centrom paličkovanej čipky. Počas víkendu sa v obci koná 11. ročník medzinárodného Festivalu paličkovanej čipky. Informoval o tom Matej Pisca z občianskeho združenia Bábence Krakovany.
Na medzinárodný festival prichádzajú čipkári zo Slovenska, Českej republiky a z krajín ako Poľsko, Argentína, Belgicko, Taliansko, Portugalsko, Malta, Francúzsko, Anglicko, Slovinsko, Nemecko a Bulharsko. Festival zároveň oslavuje 30. výročie založenia klubu paličkovanej čipky Bábence Krakovany, ktorý sa dlhodobo venuje uchovávaniu a rozvoju čipkárskej tradície regiónu.
„Podujatie ponúka jedinečnú príležitosť spoznať rozmanitosť čipkárskeho umenia, jeho tradície aj súčasné umelecké prístupy,“ ozrejmil Pisca. Počas víkendu je pre návštevníkov pripravený sprievodný program. Predstavia sa napríklad folklórne súbory FS Žito, FS Výkvet (Brno), DFS Krakovanček a FSK Krakovčanka.
„Súčasťou programu bude aj prednáška Paličkovaná čipka zo Spiša, komentovaná prehliadka výstavy Aspekty života, vystúpenie Flawless Family Studio a módne prehliadky,“ dodal s tým, že festival ponúka aj viacero výstav na rôznych miestach v Krakovanoch.
